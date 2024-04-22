В Turkish Airlines объяснили недопуск россиянина на рейс в Мексику

Turkish Airlines: россиян могут не пускать на рейсы из-за политики Мексики

В авиакомпании Turkish Airlines заявили, что не имеют отношения к недопуску россиянина на рейс до Мексики 19 апреля. Такое объяснение дал «Известиям» представитель перевозчика.

По словам источника, ситуация может быть связана с политикой мексиканских властей, обеспокоенных ситуацией с беженцами, которые пытаются попасть в США. В авиакомпании также предупредили, что вероятность недопуска для путешествующих в Мексику с российским паспортом туристов достаточно высока.

Россиянам рекомендовали при возможности запрашивать приглашение от мексиканской стороны.

Ранее российский турист Глеб потерял минимум 450 тысяч рублей из-за отказа турецкой авиакомпании Turkish Airlines допустить его на рейс в Мексику. По словам эксперта, тем не менее отказов в перевозке сейчас мало — такие случаи бывают один-два раза в месяц.