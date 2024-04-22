В США раскрыли ошибку Зеленского в 2022 году

Экономист Сакс назвал ошибкой отказ Зеленского от переговоров в 2022 году

Американский экономист Джеффри Сакс рассказал, что в первые недели проведения спецоперации России президент Украины Владимир Зеленский допустил ряд ошибок. Об этом Сакс высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сакс раскрыл ошибку Зеленского в 2022 году и отнес к ней отказ политика от переговоров с Россией. Эксперт напомнил, что тогда в ситуацию вмешались США из-за своей некомпетентности.

«И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны. И они сказали украинцам: "Продолжайте биться"», — подчеркнул он.

Экономист отметил, что таким образом Зеленский совершил «роковую ошибку», фатальную для сотен тысяч жителей Украины. Он также напомнил, что Россия начала спецоперацию в стране, чтобы не допустить расширения НАТО на восток.

Ранее Сакс назвал глупостью оказание помощи Украине. По его мнению, правительству США следует продавать оружие только своим союзникам.