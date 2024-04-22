Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:26, 22 апреля 2024Мир

В США раскрыли ошибку Зеленского в 2022 году

Экономист Сакс назвал ошибкой отказ Зеленского от переговоров в 2022 году
СюжетРоссия и НАТО:
Джеффри Сакс

Джеффри Сакс. Фото: Max Rossi / Reuters

Американский экономист Джеффри Сакс рассказал, что в первые недели проведения спецоперации России президент Украины Владимир Зеленский допустил ряд ошибок. Об этом Сакс высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сакс раскрыл ошибку Зеленского в 2022 году и отнес к ней отказ политика от переговоров с Россией. Эксперт напомнил, что тогда в ситуацию вмешались США из-за своей некомпетентности.

Материалы по теме:
Украинский де Голль. Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
Украинский де Голль.Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
28 сентября 2022
«Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
«Украина останется форпостом Запада»Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
4 сентября 2021

«И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны. И они сказали украинцам: "Продолжайте биться"», — подчеркнул он.

Экономист отметил, что таким образом Зеленский совершил «роковую ошибку», фатальную для сотен тысяч жителей Украины. Он также напомнил, что Россия начала спецоперацию в стране, чтобы не допустить расширения НАТО на восток.

Ранее Сакс назвал глупостью оказание помощи Украине. По его мнению, правительству США следует продавать оружие только своим союзникам.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Как мир планирует отказаться от нефти и газа?

      19-летнюю дочь Кадырова наградили медалью

      Во Франции отметили нежелание Европы отправлять Украине ЗРК Patriot

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников в преддверии майских праздников

      Стало известно о повреждении складов в Одесской области

      Россиянин выстрелил в жену и попытался расправиться с собой

      Врач назвала быстрые способы похудеть к лету

      Москвичам назвали самый холодный день на этой неделе

      В России началась шестидневная рабочая неделя

      50-летняя любительница молодых мужчин рассказала о трудностях в личной жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше