Экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм отметила 50-летие в прозрачном платье

Британская предпринимательница, дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм отметила 50-летний юбилей в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость устроила вечеринку в честь дня рождения в закрытом клубе Oswald's в Лондоне, Англия. Она появилась на мероприятии в асимметричном приталенном макси-платье бледно-зеленого цвета собственного бренда, украшенном драпировкой. При этом сквозь прозрачную ткань наряда просвечивало черное нижнее белье звезды.

Кроме того, исполнительница примерила остроносые туфли на шпильках, надела на руки кольца и браслеты и распустила волосы, сделав гладкую укладку.

В марте Виктория Бекхэм похвасталась лучшим, по ее словам, презентом от мужа — футболиста Дэвида Бекхэма.