Звезда OnlyFans раскрыла свой рекордный заработок

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Хейли Девис раскрыла свой рекордный заработок. В подкасте Only Stans, доступном на YouTube, она заявила, что заработала несколько тысяч долларов за 80 минут.

Девис рассказала, что недавно проводила на платформе прямой эфир откровенного характера. По словам модели, за 1 час 20 минут стрима она заработала три тысячи долларов (282 тысячи рублей). «Это был мой самый большой заработок за трансляцию», — отметила она.

Ранее модель OnlyFans Кип Чемберс сообщила, что заработала 20 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей) за четыре дня за публикацию одного ролика.

До этого звезда OnlyFans Мэнди Роуз также раскрыла свой рекордный заработок. Модель заявила, что однажды поклонник заплатил 55 тысяч долларов (более пяти миллионов рублей) за ее откровенный контент.