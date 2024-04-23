Такер Карлсон рассказал о пришельцах

Такер Карлсон: пришельцы и НЛО на Земле уже очень давно

Американский телеведущий Такер Карлсон считает, что пришельцы населяли Землю тысячи лет. Об этом, как сообщает издание Daily Mail, он рассказал в интервью подкасту Joe Rogan Experience.

Карлсон предполагает, что неопознанные летающие объекты прибывают вовсе не с других планет. «Есть масса доказательств того, что они встречаются в глубине океанов и под землей, — заявил он. — Они здесь уже очень давно».

По мнению Карлсона, по своей древности НЛО сопоставимы с человечеством. «Мне совершенно очевидно, что они представляют собой духовные сущности, что бы это ни значило», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что запись интервью, которое Такер Карлсон взял у создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, вышла 17 апреля в соцсети X (бывший Twitter). Дуров пожаловался на американскую цензуру и рассказал, почему не тратит деньги на роскошь.