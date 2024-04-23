Алиев заявил об отсутствии планов вступления Азербайджана в ЕАЭС

Президент Азербайджана Алиев: у страны нет планов вступления в ЕАЭС

У Азербайджана нет планов по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе. Если мы их увидим, то будем принимать решения. Если нет, то нас удовлетворит и тот уровень сотрудничества, который есть сейчас», — заявил президент.

Также Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан поддерживает очень тесные экономические отношения со всеми странами ЕАЭС, кроме Армении.

Ранее президент Азербайджана назвал Россию основополагающей страной для безопасности на Кавказе. Он добавил, что очень многое зависит от взаимодействия между странами.