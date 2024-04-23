Белый дом признал развитие конфликта на Украине не в пользу Киева

Советник Байдена Кирби признал развитие конфликта на Украине не в пользу Киева

Военный конфликт между Россией и Украиной развивается не в пользу Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его цитирует ТАСС.

«Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», — признал советник президента США Джо Байдена, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее американский сенатор от штата Айова Джонни Эрнст заявил, что Украина уже потерпела поражение в военном конфликте с Россией, потому что США были медлительны в предоставлении военной помощи.

