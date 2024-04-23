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05:21, 23 апреля 2024Забота о себе

Биолог назвала снижающие риск развития рака продукты

Биолог Мальцева: морковь, укроп и кинза могут снизить риск развития рака

Фото: David Holifield / Unsplash

Биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева заявила, что некоторые продукты могут не только снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению. Их она назвала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, искусственный интеллект сравнил такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарствами, предназначенными для лечения рака. «Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием», — отметила биолог. Она пояснила, что содержащие палитру фитонутриентов овощи, фрукты и ягоды могут снижать уровень воспаления.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин предупредил, что жирная и соленая пища увеличивают риск рака. Специалист также указал, что сбалансированное питание, в котором присутствует разнообразная зелень, овощи и фрукты, улучшает общее состояние здоровья и уменьшает риск развития онкологических заболеваний.

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      Марина Совина
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