Биолог назвала снижающие риск развития рака продукты

Биолог Мальцева: морковь, укроп и кинза могут снизить риск развития рака

Биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева заявила, что некоторые продукты могут не только снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению. Их она назвала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, искусственный интеллект сравнил такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарствами, предназначенными для лечения рака. «Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием», — отметила биолог. Она пояснила, что содержащие палитру фитонутриентов овощи, фрукты и ягоды могут снижать уровень воспаления.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин предупредил, что жирная и соленая пища увеличивают риск рака. Специалист также указал, что сбалансированное питание, в котором присутствует разнообразная зелень, овощи и фрукты, улучшает общее состояние здоровья и уменьшает риск развития онкологических заболеваний.