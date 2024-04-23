Блинкен ответил на обвинения в двойных стандартах по Газе

Госсекретарь Блинкен: у США нет двойных стандартов по Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на обвинения Вашингтона в двуличном подходе к конфликту в секторе Газа, заявив, что двойных стандартов в политике страны нет. Об этом сообщает Bloomberg.

«Есть ли у нас двойные стандарты? Ответ — нет», — заявил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США придерживаются «очень взвешенного» подхода, оценивая действия Израиля в Газе. Вашингтон также руководствуется «законом Лихи», который запрещает Соединенным Штатам оказывать помощь иностранным силам, если они нарушают права человека.

21 апреля стало известно, что США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за нарушения им прав человека на территории Палестины. Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.