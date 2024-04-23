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17:28, 23 апреля 2024Силовые структуры

Бойцов «Азова» приговорили к колонии за убийство мирного жителя Мариуполя

В ДНР суд приговорил двух бойцов «Азова» за убийство мирного жителя Мариуполя

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к колонии строгого режима 34-летнего Станислава Дутова и 24-летнего Андрея Богдана, военнослужащих украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Дутов проведет в колонии 25 лет, а Богдан — 27 лет. Бойцов признали виновными по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По версии следствия, 5 апреля 2022 года Дутов, который был заместителем командира роты, отдал Богдану приказ о расстреле задержанного мирного жителя Мариуполя. Богдан этот приказ выполнил.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего военнослужащего «Азова» Александра Сыкылынды.

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