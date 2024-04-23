Бойцы ВСУ похитили наркоторговца и потребовали выкуп

«Страна.ua»: трое бойцов ВСУ вымогали выкуп за похищенного наркоторговца

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) похитили в Киевской области наркоторговца и вымогали за него выкуп. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации СМИ, наркоторговца похитили 19 апреля. Бойцы ВСУ устроили засаду на двух наркокурьеров, направлявшихся в поселок Вита-Почтовая в Киевской области за новой партией препаратов. Вооруженные стрелковым оружием военные смогли захватить только одного из них и доставили его в поселок Вишневое, после чего потребовали у подельников преступника выкуп в размере 30 тысяч долларов.

Отмечается, что к настоящему моменту военнослужащие задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Украине трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом с наркотическими веществами. Как заявили в Киевской городской детской клинической больнице, интоксикация произошла из-за употребления гуманитарного шоколада, в состав которого входил каннабис.