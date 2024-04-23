Британия направит свои истребители в Польшу

Сунак заявил о планах Британии направить свои истребители в Польшу в 2025 году

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о планах направить истребители «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) страны в Польшу в 2025 году. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале Guardian News.

Политик подчеркнул, что Британия хочет оказывать Польше поддержку при патрулировании воздушного пространства.

Сунак добавил, что страны будут углублять сотрудничество во всех возможных форматах, чтобы вместе работать над ключевой проблемой обеспечения противовоздушной обороны

В ноябре 2023 года Польша заключила соглашение с Великобританией о следующем этапе программы противовоздушной обороны NAREW. Варшава подписала с оборонной компанией MBDA контракт на сумму более четырех миллиардов фунтов стерлингов на поставку наземной системы противовоздушной обороны.