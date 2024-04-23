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18:21, 23 апреля 2024Мир

Четыре украинки пять часов пытали немецкую девочку

Bild: в Майсене четыре украинские девочки пять часов пытали свою ровесницу

Фото: Matthias Schrader / AP

В немецком городе Майсен 20 апреля четыре украинские девочки похитили свою ровесницу и пять часов пытали ее. Об этом пишет газета Bild.

Четыре украинских подростка в возрасте от 12 до 17 лет подошли к 13-летней девочке, затащили ее в заброшенный дом, связали и начали избивать палками, снимая процесс на телефон. После пяти часов издевательств они дали жертве уйти.

Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь, а инцидент расследует полиция, отмечает Bild.

Ранее газета Bild сообщила, что немецкие школьники начали в массовом порядке принимать ислам из-за буллинга со стороны своих одноклассников из мигрантских семей.

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      Виктория Кондратьева
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