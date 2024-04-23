Четыре украинки пять часов пытали немецкую девочку

Bild: в Майсене четыре украинские девочки пять часов пытали свою ровесницу

В немецком городе Майсен 20 апреля четыре украинские девочки похитили свою ровесницу и пять часов пытали ее. Об этом пишет газета Bild.

Четыре украинских подростка в возрасте от 12 до 17 лет подошли к 13-летней девочке, затащили ее в заброшенный дом, связали и начали избивать палками, снимая процесс на телефон. После пяти часов издевательств они дали жертве уйти.

Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь, а инцидент расследует полиция, отмечает Bild.

Ранее газета Bild сообщила, что немецкие школьники начали в массовом порядке принимать ислам из-за буллинга со стороны своих одноклассников из мигрантских семей.