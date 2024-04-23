Девушка усмотрела странных голых женщин в окне соседа и заподозрила неладное

Пользовательница Reddit, любящая гулять со своей собакой, опубликовала фотографию, на которой было изображено окно ее соседа напротив. Пользователи сети признались, что увиденное на снимке озадачило их, и заподозрили неладное в поведении жителя дома

В окне соседа напротив, которое женщина сфотографировала во время одной из прогулок, можно разглядеть черно-белые плакаты с обнаженными женщинами. Рассказчица обратила внимание на то, что все плакаты расположены так, что обитатели дома не видят их. Авторша поста предположила, что их могли разместить на задней части шкафа, прислоненного к окну.

«Иногда окно запотевает, как будто это окно в ванной. Все, что я знаю наверняка, — это то, что, когда я выхожу гулять с собакой, на меня смотрит куча обнаженных женщин», — заключила она.

В комментариях пользователи сочли увиденное странным. Один из них сравнил комнату соседа с комнатой маньяка. Другие же комментаторы заявили, что автору поста не стоит заглядывать в чужие окна.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фото предмета, который он нашел возле дома. Комментаторы заявили, что с помощью этого загадочного объекта на автора публикации захотели наложить проклятье.