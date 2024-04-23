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20:22, 23 апреля 2024Ценности

Дженнифер Лопес появилась на публике с сумкой за 40 миллионов рублей

Певица Дженнифер Лопес прогулялась по Нью-Йорку с сумкой за 40 миллионов рублей

Фото: IMAGO / mpi099 / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике с редкой сумкой за десятки миллионов рублей. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 54-летнюю знаменитость в Нью-Йорке. Поп-исполнительница прогулялась по улицам в свитере, белых спортивных штанах и кроссовках, держа при этом в руках сумку люксового бренда Birkin модели Himalaya из натуральной крокодиловой кожи. Известно, что стоимость изделия составляет 432 тысячи долларов (40 миллионов рублей).

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На размещенных снимках видно, что волосы Лопес собрала в гладкий пучок, а также надела солнцезащитные очки. Из аксессуаров на ней были золотые серьги, браслеты и кольца.

Ранее в апреле живот Лопес на новых фото папарацци смутил пользователей сети.

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      Карина Черных
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