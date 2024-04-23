Оманские пустыни превратились в озера после рекордных ливней

В Омане не высыхают озера, образовавшиеся в пустынях после рекордных ливней

После рекордных ливней в Омане на месте пустыни образовалось дождевое озеро. Спустя неделю оно все еще не высохло, пишет газета El Watan.

Речь идет о районе Аль-Джуба вилаята Махут в мухафазе Аль-Уста. Проливные дожди и наводнения превратили пустынную местность в гигантское озеро. В сети здешние жители делятся кадрами, на которых видно, как из появившегося среди песков водоема растут деревья, а волны врезаются в дюны.

15-16 апреля на страны Персидского залива обрушились небывалые ливни — такой объем осадков выпадает здесь в среднем за два года. В Омане разгул стихии не смогли пережить 18 человек, в том числе 10 школьников, которых унесло в автомобиле.

В Дубае оказались затоплены крупные автомагистрали и одна из станций метрополитена. Международный аэропорт Дубая — крупнейший гражданский аэропорт ОАЭ и один из самых загруженных в мире — объявил о временном прекращении приема рейсов. Сотни российских туристов, которые не могли улететь на родину около суток, застряли в воздушной гавани без еды и воды.