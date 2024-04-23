Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 23 апреля 2024Экономика

Оманские пустыни превратились в озера после рекордных ливней

В Омане не высыхают озера, образовавшиеся в пустынях после рекордных ливней

Фото: Hamdan Yoshida / Shutterstock / Fotodom

После рекордных ливней в Омане на месте пустыни образовалось дождевое озеро. Спустя неделю оно все еще не высохло, пишет газета El Watan.

Речь идет о районе Аль-Джуба вилаята Махут в мухафазе Аль-Уста. Проливные дожди и наводнения превратили пустынную местность в гигантское озеро. В сети здешние жители делятся кадрами, на которых видно, как из появившегося среди песков водоема растут деревья, а волны врезаются в дюны.

15-16 апреля на страны Персидского залива обрушились небывалые ливни — такой объем осадков выпадает здесь в среднем за два года. В Омане разгул стихии не смогли пережить 18 человек, в том числе 10 школьников, которых унесло в автомобиле.

В Дубае оказались затоплены крупные автомагистрали и одна из станций метрополитена. Международный аэропорт Дубая — крупнейший гражданский аэропорт ОАЭ и один из самых загруженных в мире — объявил о временном прекращении приема рейсов. Сотни российских туристов, которые не могли улететь на родину около суток, застряли в воздушной гавани без еды и воды.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ничего себе, пашем!» Российские чиновники забыли выключить микрофон во время перерыва на заседании. Что они сказали?

      Кинокритик назвал главную опасность для Кологривого

      Энн Хэтэуэй призналась в принудительных поцелуях на кастинге в Голливуде

      В Совбезе заявили о намерении усилить взаимодействие по линии спецслужб с КНР

      Канадская оборонная компания предложила поставить Германии технику для Украины

      Россияне стали массово бронировать отели для богачей в Турции

      Бывший чемпион UFC пожаловался на «медленную смерть» США

      Раскрыта судьба уникальных российских изобретений

      Экс-подполковник СБУ Прозоров рассказал об одном из координаторов покушения

      Названы идеальные для шашлыка дрова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше