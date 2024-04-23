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10:38, 23 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ показала видео задержания третьего участника покушения на экс-сотрудника СБУ

ФСБ показала на видео задержание третьего участника покушения на Прозорова

ФСБ показала на видео задержание третьего фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на севере Москвы. Ролик во вторник, 23 апреля, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как фургон силовиков нагоняет идущего по улице подозреваемого, который разговаривает по телефону. Выскочившие из автомобиля сотрудники группы захвата перехватили руки подозреваемого и уложили его на землю, после чего защелкнули на запястьях наручники. После его поместили в фургон ФСБ, где он рассказал о своей работе на СБУ.

Мужчина признался, что в 2021 году был завербован агентом СБУ Ярославой Хрестиной и по ее просьбе в мае 2023 года фотографировал дом и машины на Коровинском шоссе в Москве. За эту работу ему заплатили 4000 рублей.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

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      Владимир Седов
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