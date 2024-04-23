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11:54, 23 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в Брянске

ФСБ пресекла в Брянске теракт, готовившийся сторонником украинских националистов

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, силовики задержали россиянина, исповедующего украинскую националистическую идеологию. По заданию запрещенной в РФ террористической организации он участвовал в организации диверсионно-террористического акта.

У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство. Против него возбуждено дело по двум статья УК РФ.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) ФСБ задержала проживавшего на территории региона гражданина Украины. Подозреваемый в шпионаже передавал данные украинским кураторам через мессенджер Telegram.

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