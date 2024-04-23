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12:13, 23 апреля 2024Силовые структуры

Признание готовившего теракт в Брянске попало на видео

ФСБ показало видео с задержанием и признанием готовившего теракт в Брянске
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт в Брянске

Сотрудники Федеральной cлужбы безопасности (ФСБ) показали видео с задержанием сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. Запись опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах видно, что оперативники скрутили и повалили на землю мужчину в черной кожаной куртке. Далее показано, как силовик вскрывает пакет с электрическим детонатором и различные свертки. Затем видно, как задержанного в наручниках сажают в машину, а после он дает признательные показания на камеру: «В апреле 2024 года мне поступило задание поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест. После его изъятия я был задержан сотрудниками ФСБ России»

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности) и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.

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      Анна Габай
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