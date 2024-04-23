Передавшего бомбу террористу в Брянске заключили под стражу

Суд арестовал пособника, передавшего бомбу готовившему теракт в Брянске

Признание готовившего теракт в Брянске попало на видео

Начало событий в новости Признание готовившего теракт в Брянске попало на видео

Советский районный суд Брянска арестовал местного жителя, являющегося членом террористической организации «Легион Свобода России» (запрещена в РФ), который передал бомбу сообщнику, готовившему совершить теракт на территории региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Решение принято по ходатайству следователя ФСБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня. Мужчине предъявлено обвинение по статьям 205.1 УК РФ («Пособничество в совершении преступления») и 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

По версии следствия, житель Брянской области получил от куратора задание забрать из тайника самодельное взрывное устройство и передать сообщникам для совершения теракта.

Его задержали сотрудники ФСБ. Он дал признательные показания о подготовке взрыва в одном из общественных мест.

По данным спецслужб, россиянин поддерживает украинскую националистическую идеологию.