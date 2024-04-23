В Луганске ФСБ задержала третьего соучастника покушения на экс-сотрудника СБУ

В Луганске ФСБ задержала третьего фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, соучастник — 29-летний гражданин Украины. В 2021 году он познакомился с агентом СБУ Ярославой Хрестиной, которая после начала специальной военной операции уехала в Польшу. В июне 2023 года по ее заданию задержанный вел видеонаблюдение у места жительства Прозорова, а в апреле 2024 года он перевел курьеру десять тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию компонентов для взрывного устройства, установленного под машиной Прозорова, которые были замаскированы под маникюрные инструменты и средства по уходу за волосами.

Украинец уже признал вину и сотрудничает со следствием.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.