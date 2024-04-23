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12:22, 23 апреля 2024Силовые структуры

Генпрокуратура заявила о возросших рисках диверсий и терактов в России

В Генпрокуратуре заявили о возросших рисках совершения диверсий и терактов в РФ
СюжетДиверсии в России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генпрокуратура заявила о возросших рисках совершения терактов и диверсий в России. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает ТАСС.

Замгепрокурора РФ Анатолий Разинкин отметил, что принимаемые антитеррористические меры недостаточны. За минувший 2023 год выявлено свыше 200 тысяч нарушений антитеррористической безопасности на объектах массового пребывания людей. Разинкин напомнил, что с июля этого года вступают в силу изменения в УК РФ, в соответствии с которыми будет наступать уголовная ответственность за нарушения требований антитеррористической защищенности

16 апреля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время совещания по безопасности в Северо-Западном федеральном округе рассказал об активизации на территории России диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, использующих фашистские методы.

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