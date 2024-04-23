Главу Минсельхоза Украины обвинили в махинациях с государственной землей

НАБУ Украины обвинило главу Минсельхоза Украины Сольского в махинациях с землей

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обвинили министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского в махинациях с государственной землей. Об этом сообщает «РБК-Украина».

НАБУ и САП заявили о подозрениях в завладении Сольским землей в государственной собственности на 291 миллион гривен (6,8 миллиарда рублей) и попытке завладения землей на 190 миллионов гривен (4,4 миллиарда рублей). В состав преступного сообщества входили также представители Госгеокадастра Украины и курировавшие их чиновники.

Как стало известно, кадастровые служащие уничтожили документы на собственность госпредприятий в Сумской области, что позволило передать их под предлогом самовольного занятия участков. «В результате реализации сделки в 2017-2021 годах участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2,4 тысячи гектар», — сообщили в НАБУ.

Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского. Экс-чиновника подозревают в махинациях при закупках товаров для нужд ВСУ.