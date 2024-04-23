Испуганному сексуальной активностью жены мужчине дали совет
Эксперт по отношениям Сьюзи Годсон дала совет мужчине, которого испугала сексуальная активность жены. Ее слова приводит издание Irish Examiner.
Мужчина рассказал, что его жена стала проявлять повышенный интерес к сексу после того, как взрослые дети стали жить самостоятельно. По его словам, супруга воспользовалась этим шансом, чтобы оживить интимную жизнь. «Я готов к небольшим переменам, но грандиозные меня пугают. Как нам пережить этот период без разлада в отношениях?» — спросил мужчина.
Годсон в ответ отметила, что для многих отъезд детей из родительского дома знаменует новый период в жизни. Многие пары становятся более сексуально раскрепощенными, так как им уже не нужно прятаться от детей за запертыми дверями. В то же время многим требуется время, чтобы спланировать новую жизнь, добавила специалистка по отношениям.
«В этот период супруги составляют план действий. Намечают ремонт, отправляются в отпуск, планируют завести питомца или начать заниматься новыми для себя хобби. Будете ли вы дальше вместе, зависит от вашего умения общаться друг с другом. Вам стоит признаться ей, что вы немного подавлены ее активностью, в том числе сексуальной», — посоветовала Годсон.
Во все переломные периоды в жизни следует принимать совместные решения
По мнению специалистки, стремление жены улучшить сексуальную жизнь приведет к небольшим, а не глобальным улучшениям отношений. В то же время мужу следует наслаждаться ее вниманием, так как если кто-то из детей решит вернуться в отчий дом, это может испортить идиллию.
Ранее Годсон научила находящихся в долгом браке женщин получать удовольствие от секса. Она посоветовала практиковать 15-минутное снятие стресса и отключение тревожных мыслей.