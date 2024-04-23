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06:51, 23 апреля 2024Забота о себе

Испуганному сексуальной активностью жены мужчине дали совет

Фото: astarot / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по отношениям Сьюзи Годсон дала совет мужчине, которого испугала сексуальная активность жены. Ее слова приводит издание Irish Examiner.

Мужчина рассказал, что его жена стала проявлять повышенный интерес к сексу после того, как взрослые дети стали жить самостоятельно. По его словам, супруга воспользовалась этим шансом, чтобы оживить интимную жизнь. «Я готов к небольшим переменам, но грандиозные меня пугают. Как нам пережить этот период без разлада в отношениях?» — спросил мужчина.

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Годсон в ответ отметила, что для многих отъезд детей из родительского дома знаменует новый период в жизни. Многие пары становятся более сексуально раскрепощенными, так как им уже не нужно прятаться от детей за запертыми дверями. В то же время многим требуется время, чтобы спланировать новую жизнь, добавила специалистка по отношениям.

«В этот период супруги составляют план действий. Намечают ремонт, отправляются в отпуск, планируют завести питомца или начать заниматься новыми для себя хобби. Будете ли вы дальше вместе, зависит от вашего умения общаться друг с другом. Вам стоит признаться ей, что вы немного подавлены ее активностью, в том числе сексуальной», — посоветовала Годсон.

Во все переломные периоды в жизни следует принимать совместные решения

По мнению специалистки, стремление жены улучшить сексуальную жизнь приведет к небольшим, а не глобальным улучшениям отношений. В то же время мужу следует наслаждаться ее вниманием, так как если кто-то из детей решит вернуться в отчий дом, это может испортить идиллию.

Ранее Годсон научила находящихся в долгом браке женщин получать удовольствие от секса. Она посоветовала практиковать 15-минутное снятие стресса и отключение тревожных мыслей.

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      Алиса Дмитриева
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