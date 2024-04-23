Из России депортировали родителей сломавшего руку сверстнику ребенка

Родителей мальчика, сломавшего во Владивостоке руку школьнику, депортировали

Из России депортировали родителей ребенка после того, как он сломал руку сверстнику во время конфликта. Об этом рассказать мать пострадавшего мальчика, пишет KP.RU.

В начале апреля третьеклассник избил сверстника с астмой и сломал ему две кости на руке. По словам матери пострадавшего, драка между ними завязалась во время игры. После случившегося ребенку пришлось временно отказаться от игры на барабанах из-за травмы, что негативно сказалось на его здоровье.

«Семья Феди жила не просто в однушке, они снимали комнату в квартире у некого мужчины. Документов не было: ни вида на жительство, ни гражданства РФ, ничего. Они незаконно пересекли границу, кое-как нашли работу и лихо пристроили Федю в школу», — рассказала россиянка, ссылаясь на слова следователя.

По ее словам, в школе обидчика ее ребенка не раз просили принести подтверждающие регистрацию документы, но мать мальчика постоянно откладывала это на потом.

Суд встал на сторону женщины и депортировал родителей вместе с ребенком. Мать мальчика в суде также заявила, что готова оплатить некоторые расходы на лечение пострадавшего, но после высылки из страны она перестала выходить на связь.

Ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить из России детей, закидавших снегом Вечный огонь, и их родителей. Им также был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.