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08:40, 23 апреля 2024Россия

Из России депортировали родителей сломавшего руку сверстнику ребенка

Родителей мальчика, сломавшего во Владивостоке руку школьнику, депортировали

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Из России депортировали родителей ребенка после того, как он сломал руку сверстнику во время конфликта. Об этом рассказать мать пострадавшего мальчика, пишет KP.RU.

В начале апреля третьеклассник избил сверстника с астмой и сломал ему две кости на руке. По словам матери пострадавшего, драка между ними завязалась во время игры. После случившегося ребенку пришлось временно отказаться от игры на барабанах из-за травмы, что негативно сказалось на его здоровье.

«Семья Феди жила не просто в однушке, они снимали комнату в квартире у некого мужчины. Документов не было: ни вида на жительство, ни гражданства РФ, ничего. Они незаконно пересекли границу, кое-как нашли работу и лихо пристроили Федю в школу», — рассказала россиянка, ссылаясь на слова следователя.

По ее словам, в школе обидчика ее ребенка не раз просили принести подтверждающие регистрацию документы, но мать мальчика постоянно откладывала это на потом.

Суд встал на сторону женщины и депортировал родителей вместе с ребенком. Мать мальчика в суде также заявила, что готова оплатить некоторые расходы на лечение пострадавшего, но после высылки из страны она перестала выходить на связь.

Ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить из России детей, закидавших снегом Вечный огонь, и их родителей. Им также был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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