Кинокритик назвал главную опасность для Кологривого

Кинокритик Шнейдеров: Кологривый может стать заложником одной роли

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал главную опасность для актера Никиты Кологривого. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Шнейдерова, после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кологривый может остаться заложником одной роли. «В комедии "Любовь зла", как сообщается, Никита Кологривый сыграет вора-домушника. Похожую отрицательную роль он играл в "Слове пацана"», — отметил критик.

Эксперт заявил, что продюсеры и режиссеры могут начать «эксплуатировать» актера из-за одной удачной роли злодея. В пример он привел советских артистов Вячеслава Тихонова и Юрия Никулина, которые долго не могли сменить амплуа после участия в популярных картинах.

Ранее Кологривый пожаловался на проблемы с карьерой из-за своей откровенности.