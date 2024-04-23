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14:41, 23 апреля 2024Культура

Кинокритик назвал главную опасность для Кологривого

Кинокритик Шнейдеров: Кологривый может стать заложником одной роли
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал главную опасность для актера Никиты Кологривого. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Шнейдерова, после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кологривый может остаться заложником одной роли. «В комедии "Любовь зла", как сообщается, Никита Кологривый сыграет вора-домушника. Похожую отрицательную роль он играл в "Слове пацана"», — отметил критик.

Эксперт заявил, что продюсеры и режиссеры могут начать «эксплуатировать» актера из-за одной удачной роли злодея. В пример он привел советских артистов Вячеслава Тихонова и Юрия Никулина, которые долго не могли сменить амплуа после участия в популярных картинах.

Ранее Кологривый пожаловался на проблемы с карьерой из-за своей откровенности.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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