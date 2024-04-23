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10:23, 23 апреля 2024Мир

У семей колумбийских наемников не получилось вернуть их тела с Украины

Родственники погибших на Украине наемников из Колумбии не могут вернуть их тела

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Семьи колумбийских наемников, погибших на Украине, не могут получить обратно их тела. Об этом пишет РИА Новости.

Двоюродный брат бывшего профессионального военного колумбийской армии Харрисона Астудильо рассказал, что главным стимулом для родственника, отправившегося воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ), стали деньги. Теперь же, когда Астудильо погиб, родственники не могут вернуть его тело на родину.

«Они делают все возможное, это уже какая-то битва», — поделился двоюродный брат Альберто.

С той же проблемой столкнулась жена другого колумбийского бойца Лаура. Ее мужа привлекла зарплата в размере 5000 долларов в месяц. Вернуть тело супруга Лауре удалось, но, по ее словам, у многих семей родные числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о гибели на Украине американского наемника Яна Бердетта. Он служил в подразделении The Chosen в составе 59-й ОМБр ВСУ, основанной в июне 2023 года отставным американским военным Райаном О’Лири.

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