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12:04, 23 апреля 2024Путешествия

Крупнейшая российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшего российского перевозчика.

Уточняется, что в рамках акции российские туристы смогут купить билеты с 23 по 25 апреля, а улететь — с 25 апреля по 31 мая. Скидки распространяются на прямые маршруты между городами России (кроме направлений, на которых действуют только плоские и субсидированные тарифы), а также на прямые маршруты между российскими и зарубежными городами.

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Билет из Москвы в Санкт-Петербург с 3 по 8 мая обойдется в 3,4 тысячи рублей в обе стороны, из Москвы в Пермь с 4 по 7 мая — в 5,3 тысячи рублей в обе стороны, а из Москвы в Казань с 7 по 9 мая — в 5,4 тысячи рублей в обе стороны.

В начале апреля популярный российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу авиабилетов со скидкой 15 процентов. Приобрести уцененные билеты можно было на все рейсы перевозчика.

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      Марина Черняк
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