Крупнейшая российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшего российского перевозчика.

Уточняется, что в рамках акции российские туристы смогут купить билеты с 23 по 25 апреля, а улететь — с 25 апреля по 31 мая. Скидки распространяются на прямые маршруты между городами России (кроме направлений, на которых действуют только плоские и субсидированные тарифы), а также на прямые маршруты между российскими и зарубежными городами.

Билет из Москвы в Санкт-Петербург с 3 по 8 мая обойдется в 3,4 тысячи рублей в обе стороны, из Москвы в Пермь с 4 по 7 мая — в 5,3 тысячи рублей в обе стороны, а из Москвы в Казань с 7 по 9 мая — в 5,4 тысячи рублей в обе стороны.

В начале апреля популярный российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу авиабилетов со скидкой 15 процентов. Приобрести уцененные билеты можно было на все рейсы перевозчика.