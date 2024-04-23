Экономист описал будущее курса рубля

Экономист Беляев спрогнозировал рост доллара в мае до 94 рублей

Базовый курс одной валюты по отношению к другой определяется такими глубинными экономическими факторами, как темпы роста, общая эффективность экономик стран и прочее, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он также описал будущее курса.

«Сегодня трендовые значения, к сожалению, остаются таковы, что мы видим ползучее удешевление рубля по отношению к доллару. Мы вышли на 93 [рубля] устойчиво. До конца месяца видимо 93 с некоторым превышением сохранится, и в течение мая мы выйдем на устойчивые 94. И это не зависит ни от цены нефти, ни от налоговых периодов никаких, ни от купли-продажи валюты, чем любят апеллировать так называемые эксперты», — поделился прогнозом экономист.

Ранее дальнейшее снижение рублю предрекал и другой аналитик, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Согласно оценке специалиста, в мае за доллар будут давать 95, а за евро — 101 рубль.

В целом эксперты ожидают, что курс американской валюты к российской во второй половине 2024 года с большой долей вероятности будет находиться в районе 95-100 рублей.

