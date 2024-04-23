Литва передала Украине БТР М577

Министерство обороны Литвы заявило о передаче Украине БТР M577

Министерство обороны Литвы заявило о передаче Украине БТР M577. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Литва продолжает оказывать Украине непрерывную военную поддержку — 23 апреля в воюющую страну добрался бронетранспортер М577, предназначенный для украинской армии», — указано в сообщении.

Помимо этого, Литва в этом году уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, другие бронетранспортеры М577, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды и боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.

Как сообщает ведомство, поддержка Литвы носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро.

Ранее стало известно, что Литва планирует передать Киеву радары для систем противовоздушной обороны в связи с новыми поставками Украине комплексов Patriot из Германии.