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14:02, 23 апреля 2024Бывший СССР

Литва пообещала Украине увеличение военной помощи

Рупшис обсудил с Сырским поставки Вильнюсом Киеву систем ПВО и беспилотников

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военное руководство Литвы обсудило с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским вопросы увеличения военной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил прибалтийской республики.

Командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис и начальник штаба обороны генерал-майор Миндаугас Степонавичюс прибыли на Украину с рабочим визитом 22 апреля. В ходе встречи стороны обсудили вопросы поддержки Киева Вильнюсом, а также помощь в подготовке бойцов ВСУ. Уточняется, что большое внимание уделялось важности поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников для украинских военных.

«Украинцам нужно больше военной поддержки, оружия и боеприпасов. (...) Вооруженные силы Литвы поддерживают и будут поддерживать Украину всеми силами», — отметил Рупшис.

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Ранее стало известно, что Вильнюс предоставит Киеву радары для ПВО. Данные поставки анонсировал министр обороны прибалтийской республики Лауринас Кащюнас в связи с передачей Украине комплексов Patriot из Германии.

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      Екатерина Грищенко
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