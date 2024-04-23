Литва пообещала Украине увеличение военной помощи

Рупшис обсудил с Сырским поставки Вильнюсом Киеву систем ПВО и беспилотников

Военное руководство Литвы обсудило с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским вопросы увеличения военной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил прибалтийской республики.

Командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис и начальник штаба обороны генерал-майор Миндаугас Степонавичюс прибыли на Украину с рабочим визитом 22 апреля. В ходе встречи стороны обсудили вопросы поддержки Киева Вильнюсом, а также помощь в подготовке бойцов ВСУ. Уточняется, что большое внимание уделялось важности поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников для украинских военных.

«Украинцам нужно больше военной поддержки, оружия и боеприпасов. (...) Вооруженные силы Литвы поддерживают и будут поддерживать Украину всеми силами», — отметил Рупшис.

Ранее стало известно, что Вильнюс предоставит Киеву радары для ПВО. Данные поставки анонсировал министр обороны прибалтийской республики Лауринас Кащюнас в связи с передачей Украине комплексов Patriot из Германии.