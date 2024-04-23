Мэр города в Колумбии потерял штаны на сцене и попал на видео

Мэр города в Колумбии Хорхе Элиас Чамс потерял штаны на сцене и попал на видео

Мэр города Сабаналарга в Колумбии Хорхе Элиас Чамс потерял штаны на сцене и попал на видео. Соответствующая публикация появилась в аккаунте журнала Gestion Colombia на платформе X (ранее — Twitter).

Конфуз произошел, когда чиновник произносил торжественную речь во время выступления в школе. На размещенных кадрах видно, как брюки слетели с него и он остался на сцене в рубашке и белых трусах. «Пусть это останется в истории, я действительно похудел на восемь килограммов», — сказал мужчина.

Зрители, в свою очередь, отреагировали на произошедшее аплодисментами.

В декабре прошлого года российский певец Сергей Пенкин признался, что порвал штаны во время концерта. «От переизбытка эмоций после присвоения звания заслуженного артиста порвал брюки на сольном концерте в Костроме! Даже не знаю, как уйти со сцены», — рассказал артист.