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11:00, 23 апреля 2024Мир

МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за пакета помощи Украине

МИД КНР обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине и критики отношений с РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Max12Max / Wikimedia

МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за нового пакета помощи Украины и критики отношений с Россией. В этом Вашингтон уличил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«США с одной стороны выдвигают законопроект крупномасштабной помощи Украине, а с другой безосновательно критикуют нормальное торгово-экономическое взаимодействие России и Китая, такие действия лицемерны и очень безответственны», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что право Китая осуществлять нормальную торгово-экономическую деятельность с другими странами, включая Россию, нельзя нарушать.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США прорабатывают возможность введения финансовых санкций против ряда китайских банков, которые используются для проведения торговых операций России и КНР.

При этом представитель департамента стран Северной Америки и Океании Министерства иностранных дел Китая заявил о необходимости не допустить доминирования разногласий в отношениях Пекина и Вашингтона.

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      Семен Александров
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