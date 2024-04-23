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15:21, 23 апреля 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате французских бомб Hammer в зоне СВО

МО: перехвачены четыре управляемые бомбы Hammer французского производства

Фото: РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) перехвачены четыре авиационные управляемые бомбы Hammer, произведенные во Франции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что цели были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Они же сбили 104 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), ракету «Точка-У» и 6 американских реактивных снарядов HIMARS.

В зоне СВО за минувшие сутки ВСУ потеряли до 1045 военнослужащих. Армия России, в свою очередь, продолжила улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о перехвате шести ракет MGM-140 АТАСМS американского производства.

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      Анастасия Шейкина
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