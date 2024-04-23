Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России

МО: четыре снаряда РСЗО «Ольха» сбили силы ПВО над Белгородской областью

В Белгородской области перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Там уточнили, что снаряды перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на вторник, 23 апреля, в Белгороде и Белгородском районе звучал сигнал ракетной опасности. Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей, никто не пострадал. Из-за прилета во двор частного дома были выбиты окна, получил повреждения фасад здания, у одной машины также оказалось выбито лобовое стекло.

Всего с начала специальной военной операции, жертвами украинских обстрелов в Белгородской области, по данным Гладкова, стали 120 человек, среди которых 11 детей. Пострадал еще 651 человек.