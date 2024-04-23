Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:37, 23 апреля 2024Бывший СССР

Молдавия назвала провокацией учения российских миротворцев в ПМР

Служба реинтеграции Молдавии: учения российских миротворцев в ПМР — провокация

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Служба реинтеграции Молдавии назвала провокацией учения российских военных в составе Совместных миротворческих сил (СМС) на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Заявление пресс-службы ведомства цитирует РИА Новости.

«Воинский контингент РФ в составе СМС провел тренировки по так называемой "имитации отражения нападения на посты СМС". Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в зоне безопасности», — говорится в публикации.

В службе заявили, что действия российских миротворцев противоречат международным принципам, и призвали не допустить их повторения в будущем.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев должен привлечь партнеров для вывода российских миротворцев из Приднестровья и назвал пребывание там российских военных противозаконным.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МЧС Чечни обещал изнасиловать задержавших его полицейских. Генерала отбили «ахматовцы» с оружием

      На Украине рассказали о катастрофе из-за отсутствия людей

      Бросившего коктейль Молотова в здание российского военкомата задержали

      США отказались возобновлять ядерные испытания

      Пригожин нашел причину скандального поведения Кологривого

      Самолет с пассажирами на борту экстренно сменил курс из-за дыма в салоне

      Одной категории россиян продлят выплаты на погашение ипотеки

      Люди пострадали при взрыве дрона-камикадзе ВСУ возле российского предприятия

      Жителям ряда регионов России пообещали «настоящее лето»

      Блогерша пролетела на вертолете над пляжем и сбросила на туристов пачки денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше