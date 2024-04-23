Молдавия назвала провокацией учения российских миротворцев в ПМР

Служба реинтеграции Молдавии: учения российских миротворцев в ПМР — провокация

Служба реинтеграции Молдавии назвала провокацией учения российских военных в составе Совместных миротворческих сил (СМС) на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Заявление пресс-службы ведомства цитирует РИА Новости.

«Воинский контингент РФ в составе СМС провел тренировки по так называемой "имитации отражения нападения на посты СМС". Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в зоне безопасности», — говорится в публикации.

В службе заявили, что действия российских миротворцев противоречат международным принципам, и призвали не допустить их повторения в будущем.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев должен привлечь партнеров для вывода российских миротворцев из Приднестровья и назвал пребывание там российских военных противозаконным.