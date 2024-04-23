Молодежь ФРГ ушла в правый уклон из-за непринятия курса правительства

Немецкая молодежь становится более правой из-за политики правительства ФРГ

Взгляды немецкой молодежи становятся более правыми в связи с непринятием политического курса правительства ФРГ. Об этом стало известно из опроса «Молодежь в Германии», которое с 2020 года регулярно проводит исследователь Саймон Шнетцер, сообщает Tagesschau.

Согласно исследованию, настроение молодых людей в Германии меняется, что отражается в высоком уровне психологического напряжения (51 процент), утомлении (36 процентов) и беспомощности (17 процентов). «Наше исследование документирует глубокую психическую незащищенность с потерей доверия к способности влиять на личные и социальные условия жизни», — пояснил автор исследования.

Основные опасения у молодых немцев вызывает инфляция (65 процентов), дорогое жилье (54 процента) и бедность в старости (48 процентов), а также раскол в обществе (49 процентов), увеличение потоков беженцев (41 процент) и высокая неудовлетворенность молодого поколения своим жизненным положением и политической ситуацией. «Политики просто не видят наших проблем», — заявил шестнадцатилетний Никлас из Кельна.

«Можно говорить о явном сдвиге вправо среди молодого населения. Это отражается на политических предпочтениях молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. В то время как партии в "правительстве светофора" продолжают терять популярность, особой популярностью пользуется "Альтернатива для Германии"», — заявил Шнетцер.

Ранее стало известно, что одного из лидеров АдГ Бьорна Хекке осудят за использование нацистского лозунга в своей предвыборной кампании. Отмечается, что политик пользовался лозунгом Alles für Deutschland («Все для Германии»).