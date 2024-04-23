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13:57, 23 апреля 2024Бывший СССР

На Украине опровергли запрет от США бить по НПЗ в России

Посол Маркарова: США не запрещали Украине бить по НПЗ в России своим оружием
СюжетРакетные удары по Украине:
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова . Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вашингтона не запрещал Киеву бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России собственным оружием. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает «Европейская правда».

Дипломат заверила, что Соединенные Штаты не доводили до нее подобные официальные заявления, напомнив о давнем ограничении об использовании американского оружия за пределами Украины.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что удары украинских войск по российским НПЗ могут негативным образом отразиться на мировой энергетике. «Думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям», — призвал он.

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      Алевтина Запольская
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