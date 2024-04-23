На Украине опровергли запрет от США бить по НПЗ в России

Посол Маркарова: США не запрещали Украине бить по НПЗ в России своим оружием

Вашингтона не запрещал Киеву бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России собственным оружием. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает «Европейская правда».

Дипломат заверила, что Соединенные Штаты не доводили до нее подобные официальные заявления, напомнив о давнем ограничении об использовании американского оружия за пределами Украины.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что удары украинских войск по российским НПЗ могут негативным образом отразиться на мировой энергетике. «Думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям», — призвал он.