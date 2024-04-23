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17:09, 23 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о начале третьей мировой войны

Подоляк: третья мировая война уже идет между Россией и Европой

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третья мировая война уже началась между Россией и Европой, передает РИА Новости.

«Третья мировая война уже идет Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но когда началась Вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно Вторая мировая война», — заявил Подоляк.

По его словам, война между Европой и Россией уже идет, а одной из причин нерешительности европейских политиков является слишком консервативный и бюрократический подход.

Ранее третьей мировой пригрозил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, при победе России возникнет множество небольших конфликтов по всей планете, которые могут привести к третьей мировой войне.

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      Валентин Карант
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