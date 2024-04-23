Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 23 апреля 2024Мир

НАТО обвинили в планах нарушить международные договоры по ядерному оружию

ICAN: НАТО нарушит ДНЯО, если разместит ядерное оружие в Польше

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если разместит ядерное оружие в Польше. Об этом заявили в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), передает РИА Новости.

«Договор о запрещении ядерного оружия является единственным международным договором, который прямо запрещает странам размещать ядерное оружие другого государства», — отмечается в заявлении организации.

Кроме того, в ICAN отметили, что заявление стран Североатлантического альянса о соответствии планов ДНЯО является ошибочным, так как они «явно нарушают дух, если не текст этого договора».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Данную меру он обосновал союзническими обязательствами в рамках НАТО, а также эффективностью взаимного сдерживания США и СССР в период холодной войны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

      Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

      Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

      Белый дом признал развитие конфликта на Украине не в пользу Киева

      50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье

      Власти Мексики начали переговоры с Турцией из-за недопуска россиянина на рейс

      Выливший зеленку в урну для голосования россиянин отделался условным сроком

      Дачникам назвали способ увеличить урожайность баклажанов

      ВСУ несколько раз ударили по Курской области

      Раскрыты последствия пандемии для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше