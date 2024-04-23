НАТО обвинили в планах нарушить международные договоры по ядерному оружию

ICAN: НАТО нарушит ДНЯО, если разместит ядерное оружие в Польше

НАТО нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если разместит ядерное оружие в Польше. Об этом заявили в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), передает РИА Новости.

«Договор о запрещении ядерного оружия является единственным международным договором, который прямо запрещает странам размещать ядерное оружие другого государства», — отмечается в заявлении организации.

Кроме того, в ICAN отметили, что заявление стран Североатлантического альянса о соответствии планов ДНЯО является ошибочным, так как они «явно нарушают дух, если не текст этого договора».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Данную меру он обосновал союзническими обязательствами в рамках НАТО, а также эффективностью взаимного сдерживания США и СССР в период холодной войны.