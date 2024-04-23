Названы эффективные способы избавиться от шума в квартире

Эксперт Сущек: ковролин поможет улучшить звукоизоляцию в квартире

Ковролин поможет улучшить звукоизоляцию в квартире. Этот и другие эффективные способы защитить себя от громких ремонтных работ в квартире и позаботиться о звукоизоляции «Ленте.ру» назвала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек.

Специалист пояснила, что более шумными по сравнению с остальными будут квартиры на нижних этажах из-за звуков улицы, расположенные под магазином, кафе или банком, а также возле лифта, лестниц или других общих зон по причине постоянного движения людей и работы механизмов. При этом она отметила, что повлиять на все источники шума невозможно — как и на то, чтобы застройщик выбирал правильные стройматериалы, не превращающие дом в картонную коробку.

При осмотре квартиры, помимо изучения вышеуказанных факторов, которые могут создавать шум, Сущек посоветовала постучать по стене между вами и соседями: тонкая стена выдаст себя ощутимым звуком, в то время как стук по кирпичной и бетонной стене будет слышен минимально. Кроме того, она порекомендовала приходить на осмотр квартиры в то время, в которое человек собирается находиться в ней в будущем либо в выходной день, чтобы послушать, как звучит дом. Наконец, на осмотр квартиры можно взять шумомер либо пригласить специалиста.

Перед проведением работ по шумоизоляции эксперт призвала определить источник шума и оценить масштаб задачи. Если громкие звуки исходят только с одной стороны, или он слышен лишь в одной комнате, или его издает лишь труба в ванной, не стоит укутывать в изоляцию всю квартиру, ведь изоляционные материалы сокращают ее площадь.

Специалист отметила, что чаще всего для звукоизоляции используют минераловатные плиты. «Сегодня на рынке представлено множество решений: можно покрыть тонким слоем изоляции одну трубу, а можно построить комнату внутри комнаты — из профильного каркаса и изоляционных блоков», — рассказала она. Установку шумоизоляции Сущек настоятельно порекомендовала доверить профессионалам, чтобы не переплачивать еще больше за переделку плохо выполненной работы. В случае, если денег и желания на дорогостоящие работы нет, то поглотить часть нежелательных звуковых волн удастся с помощью ковролина на полу, ковров на полу или на стене, а также мебели, например, чешской стенки или шкафа-купе. При этом эксперт предупредила, что у ковролина есть ряд минусов — он легковоспламеняемый и накапливает пыль.

Ранее в апреле россиянам напомнили об опасности популярных стройматериалов.