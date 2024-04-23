Недовольство ролью США в мире увеличилось

Опрос Gallup: рейтинг неодобрения лидирующей роли США в мире вырос за 2023 год

Рейтинг неодобрения лидирующей роли США в мире увеличился за 2023 год по сравнению с предшествующим годом. На это указывают результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup Organisation. Итоги исследования опубликовал портал Axios.

По данным опроса, глобальный рейтинг недовольства ролью США на мировой арене вырос с 33 процентов в 2022 году до 36 процентов в 2023 году.

При этом рейтинг одобрения остался практически неизменным. Управляющий редактор отдела мировых новостей Gallup Джули Рэй в беседе с Axios объяснила это тем, что «мир в целом просто затаил дыхание» перед предстоящими президентскими выборами в США.

18 марта были опубликованы результаты опроса Gallup, согласно которым рекордное с 2001 года число американцев считают главным врагом страны сами Соединенные Штаты.