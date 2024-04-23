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13:44, 23 апреля 2024Россия

«Ничего себе, пашем!» Российские чиновники забыли выключить микрофон во время перерыва на заседании. Что они сказали?

Mash: депутаты Госсовета Крыма забыли выключить микрофон и рассказали о заслугах

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В госсовете Крыма чиновники забыли выключить микрофоны и выдали неожиданный диалог о своих рабочих заслугах. Разговор удалось записать, соответствующее аудиосообщение разместили в Telegram.

На кадрах видно, как председатель госсовета полуострова Владимир Константинов проводит заседание.

Крымские чиновники похвалили себя за работу

После того как Константинов объявил перерыв в заседании, трансляция из зала останавливается. На экран выводится черный экран с эмблемой ведомства. Однако звук не пропадает и все, что происходило в тот момент в зале, продолжает транслироваться в аудиоформате.

На кадрах слышно, как Константинов начинает общаться со своим заместителем Ефимом Фиксом. «Слушай, возникло ощущение, что мы работаем», — говорит глава госсовета. Его помощник в ответ заявляет: «Да ничего себе! Пашем!» «В принципе, неплохо», — говорит женский голос из зала. Затем на фоне слышен гул и голоса других людей, которые сложно разобрать.

В 2021 году бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи. Ее возмутила неработающая техника. Министр прервала выступление главы Крыма Сергея Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Руководитель региона возмутился и попросил Новосельскую успокоиться.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российский губернатор забыла выключить микрофон и раскрыла коррупционную схему

В январе 2023 года похожий курьез случился на совещании в Когалыме. В сети появились кадры онлайн-трансляции, на которых губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова, забыв выключить микрофон, рассказывает председателю местной гордумы Алле Говорищевой о коррупционной схеме при работе с подрядчиками.

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На видео Говорищева интересуется у Комаровой, как заставить подрядчиков строго соблюдать сроки по выполнению госконтрактов. Отвечая, губернатор заявила, что каждый раз «в ходе глубокой проработки» региональные власти выходят сами на себя. «Потому что у нас есть такая забава, игра: мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», — объяснила Комарова. После этого она заметила включенный микрофон и трансляция прервалась.

В региональном департаменте внешних связей объяснили, что таким образом глава региона говорила о всеобщих проблемах «с очевидной степенью иронии в голосе».,

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