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17:01, 23 апреля 2024Культура

Ольга Кабо назвала преимущество российского кино над зарубежным

Актриса Кабо заявила, что в российском кино «есть душа»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Преимущество российского кино над зарубежным назвала актриса Ольга Кабо. Ее слова приводит издание «Абзац».

Кабо заявила о самобытности отечественного кино, которое выгодно отличает его от западного. «Наше российское кино отличается своей душой. Душа есть», — пояснила она.

Актриса отметила, что российским кинематографистам не стоит подражать другим культурам и пытаться «ошеломлять спецэффектами» зрителей.
В таком случае, по ее мнению, отечественные фильмы станут самыми лучшими.

Ранее сербский и российский актер, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович раскрыл свое отношение к съемкам адаптаций этой картины в других странах. Он сообщил о высокой значимости российского кино на международном уровне.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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