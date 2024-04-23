Опасность атаки БПЛА объявили еще в одном российском регионе

Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщал глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

Ранее в Белгороде была объявлена опасность атаки БПЛА. Аналогичная угроза возникла и в Воронежской области.

Во вторник, 23 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали Курскую область. Под удар попали поселки Теткино и Новый Путь, а также деревни Елизаветовка Глушковского района и Успеновка Кореневского и село Горналь Суджанского района. Также в регионе были сбиты несколько беспилотников.

Кроме того, атаке со стороны ВСУ подвергся город Шебекино Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что пострадавших нет.

