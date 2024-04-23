В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — подчеркнул Гусев.

Во вторник, 23 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали Курскую область. Под удар попали поселки Теткино и Новый Путь, а также деревни Елизаветовка Глушковского района и Успеновка Кореневского и село Горналь Суджанского района. Также в регионе были сбиты несколько беспилотников.

Кроме того, атаке со стороны ВСУ подвергся город Шебекино Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что пострадавших нет.

Ранее в этот же день губернатор сообщал, что беспилотник ВСУ упал и взорвался возле проходной промышленного предприятия в Шебекино. По его словам, одного мужчину с ранениями грудной клетки и плеча доставили в областную клиническую больницу. Еще двое получили осколочные ранения.