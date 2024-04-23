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20:37, 23 апреля 2024Россия

ВСУ несколько раз ударили по Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о неоднократных обстрелах со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за вторник, 23 апреля, неоднократно наносили удары по Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Удары неоднократно нанесены по посёлку Теткино, а также по поселку Новый Путь и деревне Елизаветовке Глушковского района, деревне Успеновке Кореневского и селу Горналь Суджанского района», — написал он.

Помимо того, около села Искра, а также пунктов пропуска «Крупец» Рыльского и «Суджа» Суджанского района и деревни Милаевки с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось ликвидировать украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Губернатор добавил, что еще один беспилотник упал возле села Локоть.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли находящееся неподалеку от границы предприятие и объект энергоснабжения в Курской области. По словам губернатора, под обстрел попал поселок Теткино, где прилеты были зафиксированы на территории одного из предприятий, род деятельности которого Старовойт не уточнил.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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