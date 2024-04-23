Пассажирка летевшего в Алма-Ату самолета почувствовала недомогание на борту

Пассажирка российского самолета почувствовала недомогание во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в летевшем из Красноярска в Алма-Ату Airbus A319 в понедельник, 22 понедельник. По данным источника, экипаж сообщил о больном на борту. Отмечается, что у него поднялось давление.

После оказания пассажиру необходимой помощи командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка пришла благополучно. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в кабине пилотов самолета британской авиакомпании Easyjet, следовавшего из Англии в Германию, произошло задымление в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Бирмингема в Берлин Airbus 17 апреля. О причине задымления не сообщается. По данным источника, случившееся побудило экипаж пойти на вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.