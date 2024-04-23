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16:03, 23 апреля 2024Путешествия

Пассажирка российского самолета почувствовала недомогание во время полета

Пассажирка летевшего в Алма-Ату самолета почувствовала недомогание на борту

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка российского самолета почувствовала недомогание во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в летевшем из Красноярска в Алма-Ату Airbus A319 в понедельник, 22 понедельник. По данным источника, экипаж сообщил о больном на борту. Отмечается, что у него поднялось давление.

После оказания пассажиру необходимой помощи командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка пришла благополучно. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в кабине пилотов самолета британской авиакомпании Easyjet, следовавшего из Англии в Германию, произошло задымление в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Бирмингема в Берлин Airbus 17 апреля. О причине задымления не сообщается. По данным источника, случившееся побудило экипаж пойти на вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.

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      Фариза Бацазова
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