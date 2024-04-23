Писатель-антифашист обвинил премьера Италии в цензуре

FT: писатель обвинил премьера Италии Мелони в цензуре против антифашизма

Итальянский писатель-антифашист Антонио Скурати, автор бестселлера «М: Сын века» об итальянском диктаторе Бенито Муссолини, обвинил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в цензуре, направленной против антифашизма, из-за отмены его выступления на телевидении. Слова писателя передает Financial Times.

Писатель должен был выступить на телеканале Rai 3 в четверг, 25 апреля, когда Италия празднует победу над фашистским режимом. В подготовленном монологе упоминалось, что Мелони «упорно придерживалась идеологической линии своей культуры неофашистского происхождения» и до сих пор не отреклась «от фашистского опыта в целом». Позже Скурати получил электронное письмо от телеканала об отмене его выступления.

Писатель сообщил, что ведущий ознакомился с подготовленным текстом речи перед тем, как выступление было согласовано. Отмену своего выступления Скурати объяснил тем, что его «мысли о фашизме и постфашизме не должны были обнародоваться», а также обвинил Мелони в использовании своей «подавляющей силы», чтобы «превратить государственный вещания в мегафон» правящей партии.

В январе официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прошедший в Италии неофашистский марш, заявив, что он указывает на любовь властей стран НАТО к неонацистам и их идеологии.