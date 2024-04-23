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18:22, 23 апреля 2024Моя страна

Полсотни семей из стран Запада захотели переехать в один регион России

Полсотни семей из Америки и Австралии захотели переехать в Нижегородскую область

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Полсотни семей из западных стран захотели переехать в Нижегородскую область. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства международных и межрегиональных связей российского региона.

Иммигрировать готовы около 50 семей из государств Западной Европы, а также Америки и Австралии. «Нижегородская область стала одним из самых привлекательных российских регионов для иммиграции граждан из самых разнообразных стран», — говорится в сообщении.

Глава ведомства подчеркнула, что в настоящее время в регионе создается агентство для комплексной работы с иммигрантами. Это позволит привлечь высококвалифицированных и полезных региону специалистов.

Ранее в апреле стало известно, что Нижний Новгород и Казань свяжут рейсы на скоростном теплоходе «Метеор». Расписание перевозок между двумя российскими городами будет известно в конце мая.

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      Фариза Бацазова
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